انخفاض تنسيق الأزهر 2021 بنسبة 2% لكليات القمة

قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، إن هناك 18 ألف طالب من طلاب الثانوية الأزهرية سجلوا رغباتهم في تنسيق جامعة الأزهر الشريف 2021 حتى الآن، منذ فتح باب التنسيق يوم الخميس الماضي، والمقرر أن يستمر تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2021 حتى الاثنين المقبل الموافق 6 سبتمبر، موضحًا أنه يمكن لأي طالب التقدم من أي مكان متوفر به الإنترنت.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021

وكشف مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن أن مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 تشهد انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان بمعدل 2% على الأقل مقارنة بالعام الماضي.

وبعيدًا عن موضوع مؤشرات تنسيق الأزهر 2021، أشار فرج إلى أن الجامعة وفرت مقرات لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 2021 من الراغبين في المساعدة، على تقديم الدعم لهم بعد فتح باب تنسيق جامعة الأزهر الإلكتروني بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، وآخر لاستقبال الطالبات بمقر المركز الهندي بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر، إضافة إلى مكاتب التنسيق بالأمانة العامة بالوجهين البحري والقبلي، مشيرًا إلى أنه يمكن التقديم من خلال الدخول على هذا الرابط من هنـــا

ووفقًا لحديث مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، فإنه من المتوقع أن تكون مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 كالتالي:

- كلية الطب 95%

- كلية طب الأسنان 95%

- كلية الصيدلة 94%

- الهندسة 90%

- إعلام بنين القاهرة: 548.5 درجة بنسبة 83%.

مؤشرات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية

وبالعودة للحديث عن مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية، فقد أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2021 تشهد انخفاضًا عن العام الماضي، كاشفًا عن أن كلية الطب قد تقبل من مجموع 95% مقارنة بمجموع 97% العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لكلية الهندسة 90%.

وأضاف «الشربيني» في تصريح خاص لـ«الوطن» أجراه بالفيديو أن باقي مجاميع كليات القمة تتراوح ما بين 95%، وهو المؤشر المتوقع لكلية الطب، و90% وهو المؤشر المتوقع كحد أدنى للقبول في كلية الهندسة جامعة الأزهر.