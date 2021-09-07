العثور على الممثل الأمريكي مايكل وليامز ميتا في شقته بـ نيويورك

عثرت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، على الممثل مايكل كيه وليامز، ميتا في شقته، في مدينة «نيويورك»، وقال متحدث باسم شرطة المدينة، إن وليامز عثر عليه ميتا في شقته في حي بروكلين بعد اتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر «06:00 مساء بتوقيت جرينتش-08:00 مساء بتوقيت القاهرة»، بخدمات الطوارئ.

الشرطة الأمريكية: التحقيق في أسباب وفاة وليامز مستمرة

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن التحقيق في أسباب وفاة وليامز مستمرة، وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.

ولعب وليامز، دور عمر ليتل في المسلسل التلفزيوني «ذا واير» The Wire.

ومايكل كيه. وليامز من مواليد 22 نوفمبر 1966 في نيويورك، وبدأ مسيرته الفنية عام 1995، وكان عضوا في لجنة تحكيم مهرجان كان للمسلسلات في نسخته الأولى عام 2018، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وتم ترشيح وليامز لجائزة «إيمي» في عام 2021 لدوره في مسلسل مقاطعة لوفكرافت Lovecraft Country من إنتاج شركة «إتش بي أو» HBO وهو معروف أيضا بأدائه في المسلسل« Broadwalk Empire» من إنتاج«HBO» أيضا.