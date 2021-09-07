بعد طرح موديل 2022.. قائمة أسعار «ميتسوبيشي اكليبس» بزيادة 5 آلاف جنيه

ظهرت العديد من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلي خلال الشهور القليلة الماضية منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، من بينها «ميتسوبيشي إكليبس»، التي طرحت بزيادة 5 آلاف جنيه، حسب المعلن من الوكيل المحلي.

يرصد «الوطن» القائمة السعرية الجديدة طراز «ميتسوبيشي اكليبس موديل 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، على النحو التالي:

- تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

1ـ الفئة الأولى بسعر 425 ألف جنيه.

2ـ الفئة الثانية بسعر 455 ألف جنيه.

3ـ الفئة الثالثة بسعر 490 ألف جنيه.

4ـ الفئة الرابعة بسعر 485 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4405 ملم الطول، 1805 ملم العرض، 1685 ملم الارتفاع، 2670 طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق AB، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، نظام التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وغيرها».