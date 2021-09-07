تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الإسماعيلية وعرضه على طبيب نفسي

أمرت نيابة مركز ومدينة فايد بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة بسبب خلاف نشب بينهما، كما صرحت النيابة بتسليم جثمان الشاب القتيل إلي أسرته لدفنه بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحه وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

عرض الشاب على الطب النفسي

وأمرت النيابة العامة بعرض الشاب علي طبيب نفسي لبيان مدى ثبات قواه العقلية مع استمرار حبسه علي ذمة التحقيقات، وبحسب جيران الشاب فإن المتهم «أحمد.م.س»، وشهرته «أحمد هارون»، يمر بأزمة نفسية منذ سنوات وحاولت عائلته علاجه إلا أن كافة محاولاتها باءت بالفشل.

قتل شقيقه بضربة عصا

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من المقدم سليمان عيسى رئيس وحدة مباحث فايد، يفيد بوفاة «هيثم هارون»، 35 سنة، فور وصوله مستشفى فايد إثر تلقيه ضربة بـ«عصا» على الرأس. وبحسب التحريات الأولية فأن المجني عليه يعيش مع شقيقه الأصغر ويدعى «أحمد هارون»، 29 سنة، مقيم بمنطقة المحطة التابعة لقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، وانتقل على الفور ضباط البحث لجنائي إلى مكان البلاغ، وتمكنت من القبض على المتهم والتحفظ عليه، وعلى العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وكانت قرية «أبو خليفة»، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، شهدت حادثة قتل مشابهة قبل شهر حيث توفي فيها شاب في الثلاثينيات من العمر علي يد شقيقه الأصغر، وكشفت التحقيقات عن نشوب مشادة بين الشقيقين طعن فيها الشاب الأصغر شقيقه بمطواه مما تسبب في مقتله في الحال، فيما نجحت الشرطة في القبض علي المتهم وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.