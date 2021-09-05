داليا مصطفى تروي تجربتها مع «سمكري البني آدمين»: «قولتله بلاش طقطقة»

سردت الفنانة داليا مصطفى، تجربتها مع الطبيب المزيف، المشهور إعلاميًا بـ«سمكري البني آدمين» بعدما تم غلق وتشميع مركزه، وإحالته للقضاء، موضحة أنها لم تتوجه لمركزه الذي كان يُمارس فيه نشاطه، لكنه جاء، رفقة أحد معارفها، إلى لوكيشن التصوير، وأخبرها بأنه يقدم تمارين رياضية تُمثل علاجًا طبيعيًا، «أخبرني أن لديّ مشكلة في منطقة الظهر، وأنه استطاع ملاحظة ذلك من ذراعيها، وبالفعل أخبرته أنني أعاني من مشكلة في الفقرتين الخامسة والسادسة بالظهر».

داليا مصطفى سألت «سمكري البني آدمين» عن شهاداته

وأضافت «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن هذا الطبيب المزيف طلب منها حينها أن يُقدم لها خدمة علاج ظهرها، وكان ردها عليه «أرجوك بلاش طقطقة ظهر»، كما أنها سألته «هل حضرتك متخصص ومعاك شهادة؟»، وأجاب «طبعا، أنا متخصص وواخد شهادة من الولايات المتحدة الأمريكية، بس هجيب معايا الشهادة اللوكيشن إزاي»، وعندما استشارت من حولها من زملائها، قالوا لها «ده شخص كويس وشاطر، وبالفعل وافقت».

أطباء متخصصون حذروها من إجراء تلك الأعمال الرياضية

وأوضحت الفنانة، أنها سمحت له بعلاجها، ولم يحدث لها أي شيء، لكن عندما قام هذا الطبيب المزيف ببث مقطع فيديو أثناء علاجها على حسابه، تلقت اتصالات هاتفية من أطباء متخصصين، وعنفوها، «قالولي إزاي تخليه يعملك تمرين زي ده، ده مصيبة، مش أي حد بيعمله، لازم متخصص ومش أي دكتور عادي يعملها، ولازم كمان يبقى واخد شهادة في هذا الإطار»، موضحة أنها فوجئت بعدها بزميلات لها أكدن لها أنهن كن على وشك التعرض للشلل بسبب ذلك، كما أن الطبيب المزيف كان حريصًا على التقاط الصور مع نجوم الفن، ولم يعترضوا على ذلك.

لم ترفض التصوير مع «سمكري البنى آدمين»

وأكدت أنها لم ترفض التصوير معه، باعتبارها شخصية عامة، «زي مابندخل أي مطعم وأي مواطن بيتصور معانا مش بنرفض ده، ولم نرفض طلبه التصوير لأنه خدعنا جميعا، وظننا أنه يحمل شهادة بالفعل، ولم نكن ندرك أنه يستخدم تلك المقاطع للترويج لشخصيته المزيفة، خاصة أنه كان يملك محلا لممارسة عمله وهذا يعني أنه لديه ترخيص».