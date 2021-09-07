درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. ارتفاع الرطوبة وتراجع سرعة الرياح

شهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، زيادة في معدل الرطوبة مع تراجع نشاط الرياح وثبات درجات الحرارة، تزامنا مع توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

درجات الحرارة اليوم 7 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 31 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية،، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 59%، وسرعة الرياح إلى 18 كيلو مترًا في الساعة.

زيادة نسبة الرطوبة في الإسكندرية

فيما عادت نسبة الرطوبة إلى الارتفاع مرة أخرى حيث زادت درجتين مقارنة بالأمس، بعد تراجعها مع بداية الشهر لأكثر من 4 درجات عن معدلها الثابت خلال شهر أغسطس الماضي.

حالة البحر في الإسكندرية اليوم 7 سبتمبر

ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تقريراً عن حالة البحر اليوم، لاطلاع الرواد والمصطافين وأهالي المدينة الساحلية على حالة الأمواج والبحر .

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان لها اليوم، أن حالة البحر اليوم، مستقرة جدا، والأمواج هادئة، والبحر آمن في جميع الشواطئ بالقطاع الشرقي والقطاع الغربي، ما يسمح للرواد بالتنزه بسلام دون أي معوقات أو خوف من الغرق.