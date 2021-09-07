بث مباشر.. السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، ميناء الإسكندرية البحري، ومن المقرر أنَّ يطلع على عملية التطوير في مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وذلك وفق تصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

بث مباشر لقراء «الوطن» لمتابعة الجولة التفقدية للرئيس

ومن المنتظر، أن يتمّ نقل الجولة التنفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي في بث مباشر من التلفزيون المصري والقنوات الفضائية المختلفة.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لقراءها لمتابعة الجولة التفقدية للرئيس وعمليات التطوير بميناء الأسكندرية البحري.

الرئيس تفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة الأحد الماضي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، في إطار احتفالية «أبواب الخير»، التي نظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وذلك يوم الأحد الماضي من هذا الأسبوع.