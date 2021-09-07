تراجع عالمي واستقرار محلي.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

استقر حديد التسليح، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وذلك للشهر الثالث على التوالي في مختلف المحافظات، بالرغم من تراجع الأسعار العالمية بشكل كبير للخامات بنحو 80 دولارًا، كما شهدت أسعار الأسمنت استقرارا في أسعار الطن.

أسعار حديد التسليح اليوم

وترصد «الوطن» أسعار حديد التسليح للطن، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر الجاري، على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة المراكبي 14300 جنيه.

أسعار خامات الحديد عالميا

فيما استقرت أسعار خامات حديد التسليح، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر الجاري وذلك لليوم الثانى، عالميا ليسجل خام الحديد بـ142.25 دولار، فيما سجل فحم الكوك 269.5 دولار، وخردة الصاج بـ444.5 دولار، والبليت بنحو 625 دولارًا، وحديد التسليح 680 دولارًا، ولفائف الأسلاك 835 دولارًا، والمسطحات 920 دولارًا.

أسعار الأسمنت اليوم

فيما جاء سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، للطن على النحو التالي:

- يباع الطن بأسعار تتراوح بين 785 و910 جنيهًات.

ـ أسمنت المسلح بسعر 910 جنيهات.

- أسمنت الممتاز بسعر 860 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة بسعر 890 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد بسعر 750 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة بأسعار 890 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 890 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بـ730 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 720 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

-أسمنت اسيك سى وتر بـ880 جنيها.

- أسمنت السويس سي وتر بـ970 جنيها.

- أسمنت السويدى المقاوم بـ1010 جنيهات.