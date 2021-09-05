بين مستقر ومذبذب.. أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد

استقرت أسعار حديد التسليح، في كافة المحافظات للشهر الثالث على التوالي في السوق المحلية، عقب إعلان شركات حديد التسليح عن أسعار شهر سبتمبر الجاري، مدعومًا بالتراجع الكبير في أسعار الخامات العالمية.

فيما شهدت أسعار الأسمنت تذبذبًا في أسعار الطن.

أسعار حديد التسليح اليوم

وترصد «الوطن» أسعار حديد التسليح، اليوم الأحد 5 سبتمبر الجاري، على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبي 14300 جنيه.

- شركة العشري 14300 جنيه.

أسعار خامات الحديد عالميا

فيما تراجعت أسعار خامات حديد التسليح، اليوم الأحد 5 سبتمبر الجاري، عالميا وكان التراجع سيد الموقف، ليتراجع خام الحديد بـ142.25 دولار، فيما سجل فحم الكوك 269.5 دولار، وخردة الصاج 444.5 دولار، والبليت 625 دولار، وحديد التسليح 680 دولارًا، ولفائف الأسلاك 835 دولار، والمسطحات 920 دولار.

أسعار الأسمنت اليوم

فيما جاءت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5 سبتمبر، للطن على النحو التالي:

- يباع الطن بأسعار تتراوح بين 785 و910 جنيهًات للطن.

ـ أسمنت المسلح بسعر910 جنيهًا.

- أسمنت الممتاز بسعر 860 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة بسعر 890 جنيه.

- أسمنت الصعيد بسعر 750 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة بأسعار 890 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 890 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بـ730 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 720 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.