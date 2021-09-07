دراسة: مصابو ومتعافو كورونا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

تزامنا مع عودة إصابات كورونا للارتفاع مرة أخرى على مستوى العالم، وتسجيل 221 مليون إصابة بالفيروس حتى اليوم، وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة، كشفت دراسة طبية حديثة، أن المصابين بكورونا قد يواجهون خطر التلف الدائم في الكلى.

وأوضحت الدراسة الحديثة، التي جرى نشر نتائجها في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، أن الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وحتى أولئك الذين يعانون من أعراض أقل خطورة، قد يواجهون خطر التلف الدائم في الكلى.

الأشخاص المصابين بكورونا يواجهون خطر تلف الكلى

وحللت الدراسة الجديدة، بيانات من 1.7 مليون شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس، واستندت إلى سجلات المرضى في النظام الصحي لوزارة شؤون المحاربين القدامى، ووجد الباحثون أنه بعد أشهر من الإصابة الأولية، كان المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من تلف الكلى، التي تتمثل في ضعف وظائف الكلى وحتى الفشل الكلوي المتقدم، وفقا لسكاى نيوز.

وذكرت الدراسة، أن الأشخاص الذين كانوا في أشد حالات المرض ويحتاجون إلى رعاية وحدة العناية المركزة، أكثر عرضة لخطر تلف الكلى على المدى الطويل.

وفي ذات السياق، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا أن جائحة كورونا تسببت في خفض متوسط العمر المتوقع في إيطاليا بمقدار 1,2 عام في 2020، وأكثر من 4 أعوام في بعض المقاطعات الأكثر تضررًا من الفيروس.

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 221 مليونا و110 آلاف والوفيات تتخطى 4 ملايين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفعت إلى 221 مليونا و110 آلاف و346 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، بلغ 4 ملايين و575 ألفا و46 حالة، حسبما ذكرت شبكة سي.إن.إن الأمريكية.