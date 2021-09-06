الصين تسجل 18 حالة إصابة وافدة جديدة بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، تسجيل 18 حالة إصابة وافدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الأحد، في البر الرئيسي الصيني، مضيفة أنه لم تسجل حالات وفاة متعلقة بالمرض أو حالات مشتبه في إصابتها.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن من بين الحالات الوافدة، تم تسجيل 7 حالات في قوانجدونج و4 في يوننان، وحالتين في كل من شنجهاي وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من فوجيان وخنان ومنطقة قوانجشي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في الهند إلى 440752 حالة

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 38948 حالة إصابة بالفيروس، و219 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات أكثر من 32.9 مليون حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى440752 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة الهندية، 43903 حالة شفاء من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من «كورونا» إلى 32181995 حالة.

وفي ألمانيا، سجلت البلاد، 4749 إصابة جديدة بالفيروس، و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقال معهد «روبرت كوخ الألماني» أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 4103090حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 92354 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع حصيلة وفيات البرازيل إلى 580 ألف حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 12915 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و266 حالة، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى نحو 21 مليون إصابة بالفيروس، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 580 ألف حالة وفاة.