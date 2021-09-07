حظر دخول الأفراد للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامة في سوهاج

أصدرت محافظة سوهاج بيانا، صباح اليوم، أشارت فيه إلى قيام محافظ سوهاج بإصدار كتابا دوريا للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحظر دخول الأفراد المنشآت والهيئات الحكومية دون كمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستعداد لموجة جديدة من الفيروس.

وجاء في نص البيان الصادر اليوم: «أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كتاب دوري برقم 19 لسنة 2021م بالإجراءات الواجب إتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة؛ لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين».

وأضاف البيان أن محافظ سوهاج شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة والتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات الواقية داخل المواقف العامة، والأسواق، والمحلات التجارية، ووسائل النقل العام والخاص، والنقل الجماعي والأجرة، والتعامل مع المخالفين بكل حزم.

عدم تواجد الأفراد داخل المنشآت الحكومية أو الهيئات أو الشركات دون ارتداء الكمامة

وشدد المحافظ على عدم تواجد الأفراد داخل المنشآت الحكومية أو الهيئات أو الشركات دون ارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق الغرامات المقررة حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين .

وناشد الفقي، بحسب البيان الصادر أهالي وأبناء المحافظة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على سلامتهم.

يذكر أن محافظة سوهاج، اتخذت عدة إجراءات صارمة خلال الموجة الثالثة من الفيروس بعد أن شهدت المحافظة ارتفاع في إعداد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وتمكنت القرارات التي اتخذها المحافظ في السيطرة علي انتشار المرض.