أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021 2022، عقب غلق موقع التنسيق للمرحلة الثانية بحوالي 72 ساعة، موضحة أن كلية العلوم، ضمن الكليات التي بها أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية، التي سيتم غلقها مساء غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري.

إعلان نتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021 2022 خلال ساعات

وأضافت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق كلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021 2022، وكذلك جميع كليات العلوم في الجامعات المصرية، خلال ساعات من غلق موقع التنسيق الإلكتروني، لافتة إلى أنه جارِ الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022 من خلال فتح الكثير من البرامج التعليمية، وكذلك تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الوزارة، أن كلية العلوم وكلية الطب البيطري وكلية التمريض، ضمن كليات المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم، بالإضافة إلى كليات الذكاء الاصطناعي والكليات النظرية والجامعات التكنولوجية وكلية الحاسبات والمعلومات.

شروط التحويل من الكيلات المناظرة لكلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021 2022

وفيما يلي نستعرض شروط التحويل من الكيلات المناظرة لكلية العلوم جامعة الإسكندرية:

- يستمر قبول طلبات التحويل حتى 13 سبتمبر الجارِ.

- أن يكون الطالب مستوفيا جميع الشروط، التي ينص عليها المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل.

- لا يتم تسكين الطلاب المحولين بالمدن الجامعية.

- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من محافظة الإسكندرية أو نطاقها الجغرافي.

- ألا يكون الطالب راسباً في أي مقرر تم دراسته بالكلية المحلو منها، وكذلك في المقررات التي لا تحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب بعدد ساعات مكتسبة 30 ساعة على الأقل للمستوى الأول واجتياز جميع مقررات متطلبات الكلية التي درس بها.

- ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 207 بنظام الساعات المعتمدة وجيد جداً بنظام الفصلين والأولوية للحاصلين على معدل تراكمي أعلى.

- يقدم الطالب بيان حالة معتمد، متضمنا أسماء المقررات، وعدد ساعات كل مقرر والدرجات والتدقريات الحاصل عليها وتوصيف معتمد لكل مقرر تم دراسته من الكلية المقيد بها.