أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، عن وجود تخفيض لمصروفات البرامج المتخصصة للطلاب الاوائل تشجيعا لهم، وذلك طبقا للائحة جامعة الإسكندرية التي تخفض مصاريف الكليات للطلاب المتفوقين في السنوات الدراسية الجامعية.

تفاصيل تخفيض مصروفات كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

وأكد مصدر بكلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية لـ «الوطن»، أنه تقرر تخفيض المصروفات لأصحاب الترتيب الأول في كل برنامج من برامج الكلية المتخصصة، وليس لأوائل الثانوية العامة 2021، كما يزعم البعض، وأوضح أن أي طالب من طلاب الثانوية العامة سينضم إلى الكلية هذا العام سوف يسدد المصروفات المطلوبة فيما يتاح التخفيض لأوائل الدفعات بعد ذلك.

مصاريف كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

وتحتوي كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية على قسم عام بمصاريف 2300 جنيه في العام الدراسي، فيما توجد بها 5 أقسام خاصة وتتباين مصاريف تلك الأقسام، حيث تتراوح بين 32 إلى 36 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد وفقا لعدد الساعات المسجله لكل فصل دراسي.

نظام الدراسة في كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

يتمثل نظام الدراسة في كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية عبر 6 برامج «برنامج عام+ 5 برامج خاصه»، يتم دراسة ذات المواد في العام الدراسي الأول ومن ثم مواد التخصص الخاصه بالقسم في السنوات الآخرى.

اقسام كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

- القسم العام: برنامج الحوسبة وعلوم البيانات Computing and Data Science

- برنامج الأمن السيبرانى.

- برنامج تحليلات الأعمال.

- برنامج النظم الذكية.

- برنامج تحليلات الوسائط العلمية.

- برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية.