آخر موعد للتحويل بين كليات جامعة الإسكندرية 2021.. تعرّف عليه

أعلنت جامعة الإسكندرية أن آخر موعد للتحويل بين كليات جامعة الإسكندرية 2021، يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك ليتمكن أكبر عدد من طلاب الفرق الدراسية من التحويل من وإلى كليات جامعة الإسكندرية، أو التحويل من كليات جامعات أخرى إلى كليات جامعة الإسكندرية، وذلك بعد تطبيق الشروط التي وضعتها الجامعة للموافقة على عمليات التحويل.

تعرّف على آخر موعد للتحويل إلى جامعة الإسكندرية

وخلال الشهر الجاري تستقبل مكاتب شؤون الطلاب في كليات جامعة الإسكندرية، كافة طلبات التحويل إلى جامعة الإسكندرية، حيث تم مد الفترة لمدة شهر كامل، ليتاح للطلاب التحويل، خاصة بعد ظهور نتائج الفرق الدراسية لطلاب جامعة الإسكندرية بجميع الكليات.

التحويل إلى كليات جامعة الإسكندرية 2021

وبدأت كليات جامعة الإسكندرية قبول طلبات التحويل من الطلاب بداية من خريجي الفرقة الأولي، وذلك للتحويل بين الكليات وفقًا للقواعد والشروط التي وضعتها الجامعة، إضافة إلى شروط خاصة لبعض الكليات من أجل استقبال طلب التحويل، حيث يحق لأي طالب يريد التحويل وتنطبق عليه الشروط أن يحول للكلية التي يرغب بها.

شروط التحويل إلى كليات جامعة الإسكندرية

قواعد وشروط التحويل خارج جامعة الإسكندرية

- حصول الطالب على الثانوية العامة من داخل النطاق الجغرافي «الإسكندرية ـ مطروح».

- خطاب من جهة عمل الوالد يفيد عمله بالإسكندرية أو مطروح.

- إيصال مياه، كهرباء، غاز، أو تليفون وصورة بطاقة ولي الأمر.

- الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خارج النطاق الجغرافي يتقدمون بما يفيد نقل عمل الوالد واستلامه للعمل مع ما يفيد إقامتهم الجديدة.

- يرسل بيان حالة الطالب بالتقديرات والدرجات وجهة حصوله على الثانوية العامة، وذلك عن طريق الكلية المحول منها.

- يقوم الطالب بإحضار المقررات الدراسية التى درسها مختومة ومعتمدة وصورة من شهادة الثانوية العامة.

- يسلم جميع ما سبق إلى الموظف المختص داخل ظرف.

شروط التحويل بين كليات جامعة الإسكندرية

- يتقدم الطالب الراغب فى التحويل أو نقل قيده من كلية مقيد بها في جامعة الإسكندرية إلى كلية أخرى بالجامعة ذاتها بطلب إلى الدكتور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبعد الموافقة على الطلب المقدم تخاطب الكلية المراد التحول إليها وبعد موافقتها على التحويل يقوم الطالب بإخلاء طرفه حتى يتم إرسال ملفه إلى الكلية التي يرغب بالتحويل إليها.