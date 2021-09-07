«التموين» تحذر من صفحات «فيس بوك» تطلب تحويل أموال للخدمات التموينية

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والتي تطلب من المواطنين إرسال بيانات البطاقة التموينية الخاصة بهم من أجل إضافة المواليد على البطاقات وإضافة الزوجة المحرومة من التموين، وذلك مقابل تحويل مبالغ مالية عبر رسائل للهاتف المحمول من طالب الخدمة إلى منفذها.

تحويل الأموال وسيلة نصب على المواطنين

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المحايلات من قبل الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسيلة للنصب على المواطنين بدعوى تنفيذ خدمات تموينية لهم عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

«التموين» تؤكد تقديم الخدمات التموينية إلكترونيا بشكل مجاني

وقالت المصادر: «إن يجب على كل المواطنين أن يعوا تماما أنه لا يوجد أي مقابل مادي مقابل الخدمات التموينية التي تقدم على بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، باستثناء خدمة توصيل البطاقة حديثة الإصدار إلى المنازل فهنا فقط يختار المواطن عن طريق بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر طريقة السداد مقابل توصيل البطاقة لعنوانه، وتكون طريقة السداد إمام الدفع عند الإستلام، أو الدفع الإلكتروني من خلال البطاقة الإئتمانية».

وأشارت المصادر، إلى أن تلك الصفحات تستغل المواطن وتحصل منه على مبالغ مالية باهضة في مقابل خدمات هي بالأصل مجانية وتقدمها له الدولة بدون مقابل مثل إضافة المواليد، إضافة الزوجة المحرومة للتموين، تحويل إصدار البطاقة التموينية من محافظة لأخرى، تفعيل بطاقة التموين وطريقة معرفة الرقم السري لها، لافتة إلى أن بعض تلك الصفحات تحمل أسماء «استفسارات بطاقات التموين»، «إضافة المواليد للتموين» و«كل ما يخص بطاقة التموين» وجميعها لا علاقة لها بوزارة التموين.

«التموين» الخدمات التموينية لا تستغرق 5 دقائق ومجانا

وأشارت المصادر، إلى أن كل هذه الخدمات التموينية تقدم مجانا للمواطنين عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، مضيفة أن تنفيذ الخدمة لا يستغرق أكثر من 5 دقائق باتباع الخطوات المعلنة بوضوح.

وأوضحت المصادر، أن هناك عدة فروع لمكاتب الخدمة المطورة المنتشرة في المحافظات دورها مساعدة من لا يجيد القراءة والكتابة على التسجيل من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة والهيئات.