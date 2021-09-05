«التموين» تتيح خدمة نقل البطاقة التموينية إلكترونيا من محافظة لأخرى

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، تسهيلا على المواطنين في صرف الخبز المدعم لهم، خاصة بعد صدور قرار وقف صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى.

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن توفير خدمة نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى عبر موقعي دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، سيسهل على المواطنين تطبيق وتنفيذ قرار الوزارة الخاص بوقف صرف الخبز إلا من المحافظة الصادر منها البطاقة فقط.

صرف الخبز من محافظة صدور البطاقة فقط

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على جميع المواطنين، بأنه لن يتم صرف الخبز لأي مواطن إلا إذا كانت بطاقته التموينية صادرة من المحافظة نفسها التي يرغب في صرف الخبز من أي مخبز بها.

تغيير أماكن صدور بطاقات تموين مواطني محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

وأوضحت المصادر، أنه على المواطنين المقيمين في محافظة الجيزة تغيير مكان صدور بطاقتهم التموينية للجيزة إذا كانت صادرة من محافظة أخرى من أجل التمكن من صرف الخبز بشكل سلس يوميا، وبالمثل على محافظتي القاهرة والقليوبية.

ووفرت وزارة التموين، من خلال بوابة مصر الرقمية، خدمة نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

** الدخول على بوابة مصر الرقمية.

** اختيار خدمة التموين.

** الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

** الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

** الضغط على كلمة «التالي».

** تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

** تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقا للمحافظة الجديدة.

** بعد ذلك يتم عرض أكثر من بدال وفقا لبيانات مكتب التموين.

** يتم تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

** الضغط على «التالي».

** بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.