لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الـ6.. والسجانة: كنت أشعر بالنعاس «فيديو»

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أول مقطع فيديو يظهر لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الـ6 من سجن «جلبوع»، شمال شرق الأراضي المحتلة.

ويظهر الفيديو المتداول مشاهد للأسرى الفلسطنيين وهم يقطعون الطريق بعد خروجهم من أرض زراعية بجوار السجن مشيا على الأقدام.

ويواصل جنود الجبش الإسرائيلي عمليات البحث عن الأسرى الفلسطنيين الستة، وتنشر الحواجز الأمنية والعسكرية في المدن والطرقات كافة القريبة من الحادثة، ومنطقة غلاف غزة، تخوفا من هروبهم إلى قطاع غزة.

وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الحارس الذي كان في برج المراقبة هي سيدة السجانة، وذلك لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن «جلبوع»، فجر أمس الاثنين، مؤكدة أن «السجانة» التي كانت أعلى فتحة النفق مباشرة في نقطة الحراسة اعترفت بأنها كانت تشعر بالنعاس لحظة هروب الأسرى «كانت غارقة في النوم».

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك أوامر صدرت بحظر نشر المعلومات حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن «جلبوع».

وكان 6 فلسطينيين هربوا من السجن الإسرائيلي شديد الحراسة في شمال شرق الأراضي الفلسطينية، ما ترك سلطات السجن تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة، ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه تحدث إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وأكد أن هذا حادث خطير يستلزم بذل قوات الأمن جهودا شاملة؛ للعثور على الفارين الفلسطنيين.