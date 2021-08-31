تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة من أهم وأبرز قنوات الأطفال التي يحرص عدد كبير من الطفال على متابعتها بشكل مستمر، إذ يبحث الأطفال عن تردد قناة طيور الجنة باستمرار، حيث يتم عبر القناة بث العديد من المحتوى المختلف والذي يتعلق به الأطفال كثيرا، وعلى مدار اليوم يتم بث الأغاني التي يرددها الأطفال، والتي تحث على اتباع القيم والأخلاق الحميدة، فضلا عن كيفية الحفاظ على نظافة المنزل والذهاب للمدرسة ومذاكرة دروسهم باستمرار.

وفي بداية عام 2021 تم تغيير ترددات عدد كبير من القنوات الفضائية، على القمر الصناعي النايل سات، ما أدى إلى بحث عدد من مشاهدى تلك القنوات عن ترددات القنوات التي يرغبون في مشاهدتها برفقة الأسرة، والتى جاء من أبرزها تردد قناة طيور الجنة، حيث ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة طيورالجنة الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بنحو:

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات

ويمكن للمشاهدين الباحثين عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات، وتنزيل التردد الخاص بالقناة التي يتم بثها إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القمرين نايل سات وعرب سات، ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

تردد قناة طيور الجنة نايل سات HD

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: عرب سات

محتوى قناة طيور الجنة

تهتم قناة طيور الجنة بالأطفال بشكل كبير، إذ يتم بث الكثير من الأغاني التي تهم تحث الأطفال على اتباع القيم والأخلاق الحميدة، فضلا عن تشجيعهم على اتباع العادات الصحية، سواء كانت «الغذائية أوالنفسية».