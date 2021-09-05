خلافات الجيرة تشعل نار الفتنة.. قتيل والقبض على 20 شخصا بالمنيا وسوهاج

شهدت محافظتا سوهاج والمنيا في صعيد مصر، خلافات واشتباكات بين العائلات، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 متهما من أطراف تلك المشاجرات للتحقيق معها.

بسبب خلافات الجيرة.. قتيل والقبض مصابين في المنيا

في عزبة طلعت حرب، التابعة لمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، شهدت السبت، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في تجدد خلافات الجيرة بين عائلتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كان وصل بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة في محافظة المنيا، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة طلعت حرب، بمركز مطاي، أسفرت عن قتيل و6 مصابين لتجدد خلافات جيرة قديمة.

وبحسب مرفق إسعاف المنيا، أن المتوفي هو: كريم مصطفى، 37 عاما، عاطل، من عائلة «مراد»، والمصابون هم كل من، أحمد جمال، 45 عاما، من نفس عائلة القتيل، ومصطفى خلف، 33 عاما، ورمضان راضي، 27 عاما، وشقيقه سلامة، 35 عاما، وعرفة سعيد، 25 عاما، جميعهم من عائلة «نظير»، بالإضافة إلى شخص آخر، جميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه إرتجاج، ونقلوا إلى مستشفى مطاي المركزي، وتم التحفظ على المصابين كونهم متهمين.

القبض على 14 متهما من طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 24 متهما في أطراف مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، في دائرة مركز جرجا، شمال المحافظة.

كانت غرفة عمليات محافظة سوهاج، تلقت بلاغا يفيد بقيام طرفي مشاجرة، بإشعال النيران في حوشين للماشية، وإحراق كميات من البوص والغلال وجزوع نخيل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وقوة من مركز شرطة جرجا وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، إلى محل الواقعة.

وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «إبراهيم. ع» 36 عاما، عامل، و7 أشخاص آخرين من عائلته، بينهم 4 مقيمين في محافظة السويس، ولهم محل إقامة سوهاج، مع الطرف الثاني «علي. م.» 39 عاما، عامل، و5 من عائلته، يقيمون بذات الناحية، كما تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، وتم إلقاء للقبض على 14 متهما من الطرفين.

حرر محضر بالمشاجرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحجز 14 متهما والتحقيق معهم.