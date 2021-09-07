السيسي: «بنعمل مشروعاتنا بنفسنا واللي عنده عرض كويس يتفضل»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري: «ميناء السخنة ده تخطيطه من 25 سنة، والجزء اللي اتحقق منه خلال 25 سنة هو الحوض الأول، وأجزاء صغيرة تانية، طيب والباقي؟ والتنمية اللي عاوزينها؟ والمستثمرين اللي عاوزين يشتغلوا؟ والمشغلين الدوليين؟، فبقصرلهم المشوار لما أعمل أنا الشغل، وحاجتي معايا واللي هيديني عرض كويس يتفضل، ولكن لما آجي في 3 أو 4 مراحل أديهم لحد يعملهم صعب جدا، ولكن الدولة قصة تانية، والكلام ده بينطبق على كتير من أشغالها».

اتعرض علينا يتعمل القطار السريع لكن الأرقام كانت كبيرة جدا

وأضاف السيسي: «ممكن حد ييجي يقولي التكلفة المالية والأعباء اللي الدولة بتتحملها والديون.. ياجماعة كان اتاخد قرار في 2005 نحافظ على الدين العام ميزدش، والنتائج في ظل نمو سكاني وحجم الطلب على العمل والتشغيل، كل ده يخليني أعمل حاجات بنفسي، والكلام ده ينطبق على القطار السريع، اتعرض علينا ناس تشتغله ولكن فوجئنا بالأرقام اللي اتعرضت لقينا أرقام كبيرة جدا وقلنا نعمل حاجتنا بنفسنا».

الشعب مع الحكومة مسؤولين عن بلدهم

وتابع الرئيس السيسي: «بتكلم عن مسار الدولة ماشية بيه، ومسار بناء دولة حقيقية، وكمصريين يمكن ميناء زي ده ميشغلش بال ناس كتير أو طريق بيتعمل إلا لو كان بيستخدمه، ولكن احنا قولنا إننا مع بعض الشعب المصري مع الحكومة مسؤولين عن بلدهم ونفهمه كويس».