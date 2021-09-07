السيسي: نضع الشق الأمني في الاعتبار في كل أشغالنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري: «لو جينا النهاردة في التحديات الموجودة في ميناء الأسكندرية وغيرها علشان نجيب مستثمر وأقوله اتحرك في الموضوع هيجد إنه دي تحديات مش هيعرف يعمل فيها حاجة، ولكن الدولة لما بتخش في المشروع بننزع ملكية ونعوض الناس لو محتاجين ونعمل ظهير مظبوط خصوصا وإننا نضع الشق الأمني في الاعتبار في كل أشغالنا».

وأضاف الرئيس السيسي: «لما بنقول نعمل حاجتنا بنفسنا وبفلوسنا يبقى لازم نخلص المستهدفات في وقتها، ولو اتكلمنا عن اننا نطرح شغل للمستثمرين بندخل في متاهات عقود ونشوف حل أو منخلصش ده كان مسار مفتكرش إنه هيحقق اللي عاوزينه».