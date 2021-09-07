السيسي يوجه بتعويض أهالي مساكن ميناء المكس بشكل جيد

استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مساكن الأهالي الموجودة بميناء «المكس»، وذلك خلال عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات لأعمال التطوير هناك، وردّ وزير النقل على الرئيس قائلًا: «ده سكن أهالي جنوب طريق الماكس يا فندم وكل ده هيتشال وهنستغل كل ده، وننشئ الرصيف».

السيسي: لازم نعوض الناس كويس.. والظهير الخلفي للميناء يكون مؤمن تمامًا

واستفسر رئيس الجمهورية مرة أخرى: «إيه اللي هيتشال؟»، ليرد وزير النقل: «هنعدل الفنار والمساكن دي»، وردّ الرئيس السيسي: «لما اتكلمنا في الموضوع ده، قولنا لازم نعوض الناس كويس علشان الميناء لازم الظهير الخلفي ليه يكون ظهير مؤمن تمامًا».

جاء ذلك خلال احتفالية مقامة بمحافظة الإسكندرية يشهد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ويطلع على تطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحرية.