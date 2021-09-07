شك في سلوكها.. زوجة تستعين بعشيقها وصديقه للتخلص من زوجها بالمنصورة

استعانت زوجة في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعشيقها وصديقه للتخلص من زوجها بعد أن هددها بالطلاق وطردها من شقته، لشكه في سلوكها وغيابها المستمر عن المنزل، دون داعٍ، ووجهوا له عدة طعنات قاتلة فقتلوه وأصابوا ابنته وفروا هاربين، وتمكنت مباحث قسم ثان المنصورة من إلقاء القبض على الزوجة التي أرشدت عن مكان شركائها في الجريمة، واعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب.

العثور علي جثة ميكانيكي بشقته في المنصورة

بدأت الأحداث بالعثور على جثة شخص يدعى «صالح. م» 41 سنة ميكانيكي، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته داخل شقته الكائنة بمنطقة «شارع 10» بمدينة المنصورة، وبانتقال المقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والرائد محمد هيت، معاون مباحث القسم، اتهمت أسرة المجني عليه زوجته الثانية وتدعى «أم هاشم. ف»، 29 سنة، واثنين آخرين بقتله بعد تهديده بطلاقها لشكه في سلوكها.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بالعثور على جثة «صالح. م» 41 سنة ميكانيكي، مقتولا داخل شقته بمنطقة «شارع 10 دائرة» قسم شرطة ثان المنصورة، وبه عدة طعنات نافذة بالجسم، وهروب المتهمين من مكان الواقعة.

نقل الجثة إلي المشرحة

وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسرعة ضبط الجناة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

القبض علي المتهمين بقتل الزوج

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث وبقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، وتوصل فريق البحث إلي مكان الزوجة المتهمة وتدعي، «أم هاشم. ف»، 29 سنة، وتمكنوا من إلقاء القبض عليها، وبسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة وذلك لخلافات بينها وبين المجني عليه، وتهديه لها بالطلاق لغيابها غير المبرر والمتكرر عن المنزل، وهددها بالطرد من الشقة، فلجأت إلى عشيقها وصديقه، وقرروا التخلص منه.

وتمكنت مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط باقي المتهمين بإرشاد الزوجة المتهمة والتي أرشدت عن مكانهما، وعن الآداة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.