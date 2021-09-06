مصرع مراقب بالثانوية الأزهرية دهساً أثناء خروجه من لجنة نبروه

لقي موظف بالتفتيش المالي والإداري بالأزهر الشريف مصرعه قبل قليل، بعدما صدمته سيارة أثناء سيره في أحد شوارع مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، عقب انتهائه من عمله بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الثاني، بمعهد فتيات نبروه الإعدادي والثانوي الأزهري.

ورود بلاغ بوفاة مصاب في حادث فور وصوله مستشفى نبروه

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول «شعبان صبحي علي حسنين»، 58 سنة، موظف بالتفتيش المالي والاداري بالأزهر، ومقيم ببندر السنبلاوين، مصاباً بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى عقب وصوله.

شقيق المتوفي يتهم قائد سيارة بالتسبب في الحادث

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال شقيقه «محمد صبحي علي حسنين»، 74 سنة، جزار، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه عقب انتهاء عمل شقيقه بمعهد فتيات نبروه الإعدادي والثانوي الأزهري، الكائن ببندر نبروه، وسيره في أحد شوارع بندر نبروه، اصطدمت به السيارة رقم (د ط ع 7318)، قيادة «يحيى محمد يحيى محمد»، 42 سنة، سائق، ومقيم في قرية «كفر الجنينة»، يحمل رخصة تسيير سارية ولا يحمل رخصة قيادة، مما أدى إلى حدوث إصابة شقيقه، التي أودت بحياته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

تمكنت مباحث المركز من ضبط السيارة المتسببة في الحادث، وإلقاء القبض على قائدها، وبسؤاله اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8729 لسنة 2021 جنح مركز نبروه، للعرض على النيابة العامة.

منطقة الدقهلية الأزهرية تنعي المتوفي

وفي سياق متصل، أصدرت منطقة الدقهلية الأزهرية، بقيادة الشيخ الدكتور محمد رشوان محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، بياناً نعت فيه الراحل «شعبان صبحي علي»، المفتش بالتفتيش المالي والإداري بمنطقة الدقهلية الأزهرية، الذي رحل إثر حادث أليم، أثناء امتحانات الشهادة الثانوية الدور الثاني.

وانتقل وكيل الوزارة وقيادات المنطقة الأزهرية لإنهاء الإجراءات، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.