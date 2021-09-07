فحص 1036 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية بقريتىّ «أبو حزام وحمرا دوم»، التابعتين لمركز نجع حمادي، اليوم، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ووفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توقيع الكشف على 1036 مريضا في قرية أبو حزام

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة وقعت الكشف الطبي المجاني على 1036 مواطنا، في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت «أمراض الباطنة ، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، الأمراض الجلدية والتناسلية، طب وجراحة الفم والأسنان، تنظيم الأسرة»، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعة وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

تفاصيل أكبر قافلة طبية بقرية «أبو حزام»

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالي القريتين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 516 حالة في اليوم الأول، و520 حالة في اليوم الثاني، بواقع 386 حالة باطنة، 229 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 193 حالة طب أطفال، 82 حالة أسنان، 62 حالة جراحة عامة، 55 حالة نساء، 29 تنظيم أسرة.

وأشار «تاوضروس»، إلى أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية لعدد 58 حالة بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 109 حالات من أبناء القرية، مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالتوسع في تنظيم القوافل الطبية في القرى والنجوع الأكثر احتياجا مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.