48 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة طبية ضمن قافلة «أبواب الخير» للفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قافلة المساعدات الاجتماعية والطبية المقدمة من صندوق «تحيا مصر»، للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، ضمن قافلة العمل الخيري الأكبر «ابواب الخير» والتي أطلقها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.

29 سيارة ومقطورة محملة بـ 48 ألف كرتونة مواد غذائية

وكشف محافظ الفيوم، أنّ قافلة صندوق «تحيا مصر» لمحافظة الفيوم شملت 29 سيارة ومقطورة محملة بـ 48 ألف كرتونة مواد غذائية جافة زنة الكرتونة 11 كجم، كما تشمل أجهزة كهربائية مقدمة لعدد 10 فتيات كتجهيز عرائس من غير القادرات، بالإضافة إلى 30 كرسيا للغسيل كلوي سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية الصحة على مستشفيات الفيوم العام وإطسا وأبشواي وطامية، و5 أجهزة تنفس صناعي لوحدة الرعاية المركزة بمستشفى التأمين الصحي، مُثمناً جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطلاق فعاليات قافلة العمل الخيري الأكبر من نوعها خلال هذا العام، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

ضوابط محددة لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، حيث يتم استلام هذه المساعدات بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، مشدداً على مراعاة عدم التزاحم أو التكدس خلال توزيع المساعدات، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.

وشهدت فعاليات استقبال قافلة المساعدات الغذائية، إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومي الدهشوري منسق صندوق تحيا مصر بالفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.