48 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة طبية ضمن قافلة «أبواب الخير» للفيوم

48 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة طبية ضمن قافلة «أبواب الخير» للفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
12:12 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
قافلة "تحيا مصر" بالفيوم
تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قافلة المساعدات الاجتماعية والطبية المقدمة من صندوق «تحيا مصر»، للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، ضمن قافلة العمل الخيري الأكبر «ابواب الخير» والتي أطلقها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.
29 سيارة ومقطورة محملة بـ 48 ألف كرتونة مواد غذائية
وكشف محافظ الفيوم، أنّ قافلة صندوق «تحيا مصر» لمحافظة الفيوم شملت 29 سيارة ومقطورة محملة بـ 48 ألف كرتونة مواد غذائية جافة زنة الكرتونة 11 كجم، كما تشمل أجهزة كهربائية مقدمة لعدد 10 فتيات كتجهيز عرائس من غير القادرات، بالإضافة إلى 30 كرسيا للغسيل كلوي سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية الصحة على مستشفيات الفيوم العام وإطسا وأبشواي وطامية، و5 أجهزة تنفس صناعي لوحدة الرعاية المركزة بمستشفى التأمين الصحي، مُثمناً جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطلاق فعاليات قافلة العمل الخيري الأكبر من نوعها خلال هذا العام، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.
ضوابط محددة لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية
ولفت المحافظ إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، حيث يتم استلام هذه المساعدات بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، مشدداً على مراعاة عدم التزاحم أو التكدس خلال توزيع المساعدات، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.
وشهدت فعاليات استقبال قافلة المساعدات الغذائية، إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، ومي الدهشوري منسق صندوق تحيا مصر بالفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.