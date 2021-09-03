الكشف على 1165 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربى التابعة لمركز ومدينة قنا، وقعت الكشف الطبي المجاني على 1165مواطنا، وذلك لعدد من التخصصات الطبية المتنوعة «باطنة، جراحة، نساء، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، أسنان»، إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

توقيع الكشف الطبي على 542 حالة في اليوم الأول

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة الطبية شهدت إقبال كبير من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 542حالة في اليوم الأول، و632حالة في اليوم الثاني، وتحويل 20 حالة على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي عدد 265حالة باطنة، وعدد 191حالة جراحة، وعدد 269حالة أطفال، وعدد 33 حالة نساء، و عدد 242 حالة رمد، و37 تنظيم أسرة، و128 أسنان، على مدار اليومين.

وأضاف «تواضروس»، أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية بإجمالي 20حالة، وأمراض متوطنة بإجمالي عدد 58 حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على عدد 26حالة، و 15حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 44حالة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 70حالة من أبناء القرية، و تحويل 6 حالات علاج على نفقة الدولة مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها علي أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.