تعرف على خريطة قوافل التطعيم بلقاح كورونا خلال 4 أيام في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، خريطة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة.

ومن المقرر انطلاق قافلة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من الإدارات الخمس بالمحافظة، كالتالي:

إدارة دمياط الصحية

- اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر التلقيح بديوان عام المحافظة من التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا اليوم، وأمام مديرية الصحة بميدان سرور من الرابعة عصرا و حتى التاسعة مساءا

- الأربعاء 8 سبتمبر التلقيح بمقر الكنيسة من التاسعة صباحا للثالثة عصرا ومن أمام مديرية الصحة بميدان سرور من الثالثة عصرا و حتى التاسعة مساءا .

- الخميس الموافق 9 سبتمبر من نادي القضاة برأس البر من التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا ومن الثالثة عصرا للتاسعة مساءا بمدرسة اللغات الرسمية برأس البر

- الجمعة الموافق 10 سبتمبر من الثالثة صباحا للتاسعة مساءا بمدرسة اللغات الرسمية برأس البر

إدارة كفر سعد الصحية

- مقر مدرسة العباسية بنين من التاسعة صباحا للتاسعة مساء أيام الثلاثاء و الأربعاء الموافق 7 و 8 سبتمبر

- الخميس 9 سبتمبر بمدرسة الشهيد البرقي بنين بكفر الغاب من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- الجمعة 10 سبتمبر بمدرسة محمود سمرة بنين من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

إدارة كفر البطيخ الصحية

- اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر: مقر جامعة حورس من التاسعة صباحا للثالثة عصراو من الثالثة عصرا للتاسعة مساءا بمدرسة معاذ بن جبل بدمياط الجديدة

- الأربعاء 8 سبتمبر مدرسة كفر البطيخ الثانوية من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- الخميس 9 سبتمبر مدرسة جمصة الإبتدائية غرب من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- الجمعة 10 سبتمبر من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا بمدرسة معاذ بن جبل بدمياط الجديدة

إدارة فارسكور الصحية

- الثلاثاء 7 سبتمبر بمقر مدرسة الشهيد يحي محمود الصعيدي كفر العرب من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- الأربعاء 8 سبتمبر مدرسة الأربعين بنين بكرم ورزوق من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- الخميس 9 سبتمبر مدرسة ناصر الثانوية بشرباص من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- الجمعة 10 سبتمبر مدرسة الدكتور محمد حسن الزيات بالناصرية من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا .

إدارة الزرقا الصحية

- الثلاثاء مدرسة الشهيد سعد المهدي بصيلة الإبتدائية من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- يومي الأربعاء 8 سبتمبر و الجمعة 10 سبتمبر بمقر مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بمدينة الزرقا من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا

- الخميس 9 سبتمبر بمقر مدرسة تعليم أساسي من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا.

وأشارت المديرية إلى أن فرَق تطعيم العاملين بالجهاز الإداري تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، أما فرق تطعيم المواطنين فتعمل من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساءً.

وطالبت المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين في تلقي اللقاح التسجيل على الموقع الرسمي لتلقي اللقاح، وعدم الحصول على موعد في المراكز الثابتة، ويُستثنى من توزيع اللقاح في المراكز السابق ذكرها الراغبون في السفر، إذا لم تخصص مراكز خاصة بهم لتلقي اللقاح.