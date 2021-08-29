ننشر خريطة تلقي لقاح فيروس كورونا لمنتسبي جامعة دمياط

أعلنت جامعة دمياط، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، عن خريطة تطعيم العاملين بالجامعة والمنتسبين لها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أعضاء الجهاز الإداري والطلاب والطالبات.

وناشدت إدارة الجامعة الذين لم يسجلوا بعد لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص لذلك من هنا

وسيتم الإعلان لاحقاً عن آليات وجدول مواعيد تلقي منتسبي الجامعة للقاح كورونا، سواء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أو أعضاء الجهاز الإداري، أو الطلاب والطالبات.

ونوهت إدارة الجامعة إلى أنه تم تحديد 6 نقاط عمل لتلقي اللقاح لمنتسبي الجامعة، من الساعة 9 صباحاً، حتى 9 مساءً، وذلك على النحو التالي:

- مركز تطعيم بكلية التربية (ويختص باستقبال منسوبي كليات: العلوم، التربية، التربية النوعية)

- مركز تطعيم بكلية التجارة (ويختص باستقبال منسوبي كلية التجارة)

- مركز تطعيم بكلية الفنون التطبيقية (ويختص باستقبال منسوبي كليات: الفنون التطبيقية، الزراعة، الآداب)

- مركز تطعيم بحرم الجامعة الجديد (ويختص باستقبال منسوبي كليات: التربية الرياضية، الهندسة، الحقوق، الآثار، الحاسبات والمعلومات، الطب).

كما تنوه إدارة الجامعة على أنه سيتم تحديد آليات وجدول مواعيد تلقي طلاب الدراسات العليا للقاح فور الانتهاء من حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب مرحلة الليسانس/البكالوريوس.

ونوهت إدارة الجامعة أيضاً على غير المنتسبين للجامعة بأنه في ضوء الاتفاق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، سيتم توفير أعداد اللقاح لمنتسبي الجامعة بناءً على أعداد أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب مرحلة الليسانس/ البكالوريوس بالجامعة فقط، وأن المرحلة الحالية لا تتضمن تلقي غير المنتسبين للجامعة للقاح بالنقاط المخصصة السابق ذكرها.

وتفقد اليوم رئيس جامعة دمياط استئناف حملة «إطعّم من أجل مصر» أعمالها لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة، بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من نوع «استرازينيكا»، الذين سبق وتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ذاته، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2021، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بدمياط، وتحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف طلعت، عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة لمكافحة العدوى.