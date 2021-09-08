بـ4 صور شخصية وبطاقة الأب.. 3 مستندات للقبول بمركز التوجيه النفسي

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية، العديد من الخدمات لذوي الإعاقة، ومنها إجراء فحوصات واختبارات نفسية لحالات الإعاقة الذهنية من خلال مركز التوجيه النفسي، والذي يعد أحد الأقسام التأهيلية التابعة للإدارة العامة للتأهيل، والمركز الرئيسي الوحيد التابع للوزارة، حيث يستقبل الحالات التي تأتي من تلقاء نفسها، وكذلك الحالات المحولة من مدارس التربية الفكرية أو مؤسسات وهيئات التأهيل المختلفة.

خدمات مركز التوجيه النفسي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المركز يقدم العديد من الخدمات المتمثلة فيما يلي:

- استخراج بطاقة تحقيق شخصية معاق.

- إلحاق بمؤسسات التثقيف الفكري.

- منح شهادات تأهيل.

- توجيه الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة إلى جهات متخصصة للحصول على الخدمة المناسبة.

- تدريب الأخصائيين النفسيين العاملين في هيئات التأهيل المختلفة بالقاهرة والمحافظات على تطبيق اختبارات الذكاء المختلفة وكتابة التقارير النفسية .

- إعداد الخطة التأهيلية المناسبة لكل حالة بناء على التقييم المسبق لقدرات المعاق.

- تدريب العاملين بالمؤسسات التأهيلية على كيفية التعامل مع حالات الإعاقة الذهنية ووضع و تنفيذ البرامج التأهيلية.

- وضع خطط التأهيل الفردية للحالات بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

- وضع الخطط العلاجية للمشكلات السلوكية والاضطرابات المصاحبة للإعاقة.

- متابعة وتقييم الخدمات النفسية والتاهيلية بمؤسسات التثقيف الفكري.

- المساهمة في البحوث الخاصة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.​

خطوات التقديم

تقدم ولي أمر الطفل بطلب بالخدمة المطلوبة ومعه «شهادة تأهيل، بطاقة إثبات شخصية معاق، التحاق بمؤسسة»، مرفقا به المستندات المذكورة للابن.

- يتم إجراء الفحص الطبى الشامل للطفل.

- يقوم الأخصائي النفسي بإجراء اختبار الذكاء لتحديد وتقييم القدرات والمهارات المتبقية لدى الطفل.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

- 4 صورة شخصية للطفل.

- تقديم شهادة الميلاد أو صورة منها.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.