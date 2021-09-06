«التضامن»: 62% من مستفيدي تكافل وكرامة أُميون

قال الدكتور عمر حمزة، استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت حملة لمحو أمية مليون مواطن ممن يندرجون تحت مظلة تكافل وكرامة، موضحًا أن الأبحاث التي أجريت على تلك الفئة أثبتت وجود نسب كبيرة من الأميين ضمن الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة تصل نسبتهم إلى 62%، لذا فالوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا من أجل النهوض بتعليم تلك الفئة.

«التضامن»: انتشار الوحدات الاجتماعية في قرى مصر

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أن الوزارة عندما تتدخل لمحو أمية شخص ما، فإن هذا الشخص يؤثر في باقي الأسرة، موضحًا أن الوزارة تمتلك انتشارًا جغرافيًا غير موجود لدى أي وزارة أخرى، ولديها انتشار في جميع قرى مصر، من خلال ما يُسمى بـ«الوحدات الاجتماعية».

التنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

وتابع استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هذا الانتشار سوف يساعد في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة إلى تعاون مع طلبة جامعة الأزهر الموجودين في الأزهر.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تخطط لإطلاق حملة «محو أمية مليون مواطن» بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، إذ أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم مبادرات الحماية الاجتماعية؛ من أجل تحسين الحياة لملايين المواطنين، ولا سيما في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير «حياة كريمة» للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من ملفات العمل ومستجدات الموقف التنفيذي لها، ومن بينها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الضمان الموحد وإنشاء صندوق تكافل وكرامة، كما تمت إضافة شرط جديد للحصول على الدعم النقدي وهو عدم تزويج القاصرات؛ للحد من ظاهرة الزواج المبكر.