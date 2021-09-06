«التضامن»: رصدنا معتقدات خاطئة بشأن المخدرات لدى الأمهات

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن البانجو والحشيش والترامادول من أكثر المواد المخدرة المنتشرة في مصر يليها الهيروين والأستروكس، كما أن مخدر الحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات اللاتي يعانين من الإدمان، موضحًا أن الصندوق يُشرف على مراكز لعلاج المدمنين في المحافظات بالمجان، إضافة إلى منح قروض للمتعافين لتأسيس مشروعات بإجمالي 5.5 مليون جنيه حتى الآن.

شروط منح القروض للمتعافين

وأضاف «عسكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن شروط منح القروض تشمل مرور فترة معينة من التعافي، والالتزام بالبرنامج العلاجي، إضافة إلى إجراء عدد من الفحوصات الطبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مبادرة حياة كريمة تهتم بالعنصر البشري في مختلف المجالات، وهناك استجابة من قبل الأطفال لجهود الصندوق بقرى حياة كريمة، خاصة الاعتماد على وسائل جذب كالألعاب والأراجوز.

صندوق علاج الإدمان متواجد في 129 قرية ضمن «حياة كريمة»

وأوضح مدير البرامج الوقائية بصندوق «مكافحة الإدمان» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن شددت على تواجد صندوق مكافحة الإدمان في قرى مبادرة حياة كريمة، لذا فالصندوق متواجد في 129 قرية حتى الآن، كما ينظم الصندوق «حملات طرق الأبواب» لتوعية الأسر بخطورة الإدمان، وجرى رصد بعض المعتقدات الخاطئة بشأن المخدرات من بينها عدم الاقتناع بأضرار الحشيش، موضحًا أن سوهاج تُعد المحافظة الأعلى في تعاطي المخدرات.

السيدات يتناولن الحبوب المخدرة بهدف تسكين الآلام

وأشار إلى اكتشاف الصندوق أن بعض السيدات لا تدرك خطورة بعض الأقراص المخدرة لعدم توافر المعلومات لديهن، « أهالي القرى لديهم ثقافة خاطئة مرتبطة بالمخدرات، فيه ناس كتير بتقول إن الحشيش مش إدمان وناس تانية بتقول إحنا بناخد الحبوب المخدرة علشان نطبق وردية وننشط الذاكرة، الأمر وصل إلى بعض الأمهات، حيث كن يقلن لهم إنهن يتعاطين أنواعًا من الحبوب بهدف تسكين الصداع والآلام ولم يكن يعرفن أنها ضمن جدول المخدرات».