ميناء دمياط يستقبل الناقلة AMADI لتحميل 64 ألف طن غاز

أعلن اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط استقبال الميناء ناقلة الغاز المسال «AMADI»، والتي ترفع علم «بروناي»، ويبلغ طولها 288 مترا، بعرض 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل 64 ألف طن من الغاز المسال متوجهة لباكستان.

رئيس مجلس إدارة الهيئة يوجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرة الناقلة بأمان

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بمحطة إسالة الغاز باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ووجه إلى رفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان مع مراعاة تطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع هذه النوعية من السفن فى إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة بالمنطقة.

ميناء دمياط تمتلك واحدة من أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط، وتعد الشحنة التى ستنقلها ناقلة الغاز المسال «AMADI»، هي الشحنة رقم 23 بعد إستئناف العمل بالمحطة إثر توقف دام حوالى 8 سنوات .

كما أعلن اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط عن مغادرة ميناء دمياط 10 وحدات نهرية تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري فى رحلة استهدفت نقل حوالي 3000 طن قمح من صوامع ميناء دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل وهو ما يعادل حمولة 60 سيارة نقل بالمقطورة .