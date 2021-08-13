ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة على متنها 24318 طن بضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28221 طنا، تشمل 17398 طن يوريا، و2334 طن رمل، و5376 طن فوسفات، و2113 طن حديد صاج، و1000 طن سماد.

24318 حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24318 طنا، تشمل 650 طن خردة و13404 طن ذرة و646 طن خشب زان و6160 طن كلوريد إيثلين و2564 طن مواسير و3405 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 894 طن.

408 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 408 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وفلفل وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (اعشاب وكركدية وشمر وريحان وبرسيم حجازي)، وفواكه (عنب وفراوله ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإيطاليا وألمانيا وأمريكا وسنغافورة وسلوفينيا وبولندا وكرواتيا وإسبانيا.

12772 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 300 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 942 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 12772 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3136 شاحنة.