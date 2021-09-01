10 وحدات نهرية تغادر ميناء دمياط محملة بـ3 آلاف طن قمح

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 24 سفينة متنوعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، كما غادرت 10 وحدات نهرية، محملة بإجمالي 3 آلاف طن قمح، عبر نهر النيل، متجهة إلى صومعة إمبابة.

33 ألف طن بضائع صادر و44 ألف طن وارد بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33142 طناً، تشمل 13145 طن فوسفات، و12997 طن يوريا، و2800 طن زيت طعام، و4200 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44032 طناً، تشمل 3500 طن صويا، و20500 طن ذرة، و10267 طن خردة، و6500 طن سكر، و3265 طن حديد.

38 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط

وبلغ اجمالي حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط 38 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبطاطس وخرشوف وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وريحان)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وباكستان.

5440 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 5440 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طناً، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3546 شاحنة.