ميناء دمياط: 29964 طن حركة الوارد من البضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الاثنين، أن أرصفة الميناء استقبلت 24 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18137 طناً، تشمل 10338 طن فوسفات، و5700 طن ملح، و1400 طن مولاس، و700 طن داي أمونيا.

29964 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29964 طناً، تشمل 1649 طن خشب زان، و12800 طن ذرة، و3093 طن سكر، و5092 طن حديد، و7330 طن أبلاكاش.

101 حاوية حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 101 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (فاصوليا وبطاطا وبقدونس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زيتون وفول وريحان) وفواكه (فراولة ورمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وفرنسا وهولندا وإنجلترا ومالطا وأمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وبلغ عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 951 حاوية مكافئة.

47171 طن قمح رصيد صومعة القطاع العام بميناء دمياط

وبلغ رصيد القمح في صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 47171 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 998 طناً، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3951 شاحنة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، غادرت 10 وحدات نهرية ميناء دمياط، محملة بإجمالي 3 آلاف طن قمح، عبر نهر النيل، متجهة إلى صومعة إمبابة.