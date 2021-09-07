غدا.. بدء تلقي طلبات تقليل الاغتراب بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء استقبال طلبات تقليل الإغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، غدا، بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس.

وأضاف زكي خلال بيان صحفي، اليوم، أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات»، من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة بـ10%، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر.

تقليل الاغتراب يتم وفق شروط وقواعد منظمة

وقال رئيس جامعة قناة السويس إن عملية تقليل الاغتراب تتم وفق شروط وقواعد منظمة صادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن وتستوجب أن يكون التحويل المُناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

من جانبه قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، مؤكداً عدم وجود تحويلات ورقية وأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وقال «شقيدف»، إنه من الضروري استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة»، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وشكل رئيس جامعة قناة السويس فريقا للإشراف علي أعمال مكتب التنسيق ضم الدكتور محمد غنيم، المدير التنفيذى لمكتب التنسيق و60 موظفا و60 طالبا متطوعا، تحت إشراف كلا من الدكتور أحمد يحي مشرف التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمود فتحي مشرف التنسيق اليدوي.