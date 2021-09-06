صرف 1500 جنيه «منح تحفيزية» للعاملين بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الجامعة بصرف «منح تحفيزية» لجميع العاملين في الجامعة، بواقع منحتين بقيمة 750 جنيهاً لكل منحة.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، في بيان صحفي، أن المنحة الأولى تأتي بمناسبة المواد النبوي الشريف، بينما تأتي المنحة الثانية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت هدى فرج، أمين عام جامعة قناة السويس، إن المنحة تشمل العمالة الدائمة والمؤقتة والمنتدبين، موضحةً أنه سيتم صرف منحة بدء الدراسة يوم 26 سبتمبر الجاري، وصرف منحة المولد النبوي الشريف يوم 10 أكتوبر المقبل.

منحة تدريبية للباحثين

وقال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة قناة السويس يقدم منحة مجانية بعنوان «برنامج التأهيل الشامل للباحثين»، تحت إشراف الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان رسمي لجامعة قناة السويس، يهدف البرنامج إلى رفع مستوى كفاءة الباحثين، وصقل مهاراتهم وسلوكياتهم، والمساهمة في إعداد أجيال جديدة من الباحثين المتميزين، وتنمية قدرة الباحثين في الحصول على المنح والبعثات الخارجية.

ويتكون البرنامج من ثلاث حقائب تدريبية، الأولى للمهارات الأساسية العامة، والثانية للمهارات البحثية المتخصصة، والثالثة حقيبة مستقلة للمهارات اللغوية، على أن تخصص الدفعة الأولى لأعضاء الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين والمساعدين بالجامعة.

وحددت الجامعة رابط تسجيل https://forms.gle/tZ2h7nmnDhNmP81h7

وفي وقت سابق، تفقد رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كليتى التمريض والعلوم، لمتابعة سير العمل، والوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وقدم «زكي» التهنئة للدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، والدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم، على صدور القرار الجمهوري بتعينهما عميدين للكليتين.