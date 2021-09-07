«خناقة على القهوة».. مهتز نفسيًا يطعن آخر بالسكين حتى الموت بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومتوفي بمنطقة «غبريال» بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين طرف أول (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم - مُصاب بجرح طعني تمّ نقله للمستشفى وتوفى عقب وصوله)، طرف ثاني (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مُصاب بجرح بالأنف، مهتز نفسياً) لحدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما على أحد المقاهي- كائن بالمنطقة محل البلاغ، لتوهم الثاني بتعدي الأول عليه بالسب والشتم، وتطوّرت لمشاجرة أحضر خلالها الثاني «سكينًا» من الشقة محل سكنه وتعدى بها على الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه والآداة المستخدمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.