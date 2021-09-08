لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تتفادى الطرد من ورثة المالك

لا يكف الحديث عن قانون الإيجار القديم، لا سيما مع استمرار توتر العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وهناك من الحيل يلجأ إليها ورثة مالكي الإيجارات القديمة، بهدف إخلاء العين المؤجرة من المستأجرين، وإعادة الانتفاع بها، إما بهدمها وبيعها كوحدات سكنية للتمليك، أو تأجيرها وفقا لقانون الإيجار الجديد.

يقول المستشار إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، حول هذا الموضوع، إن معرفة الحقوق القانونية لكل من طرفي عقد الإيجار، وهما المالك والمستأجر، أمر مهم، والمشكلة أن كثيرا من المواطنين، لا يبالون بحقوقهم القانونية، ويتعاملون بمبدأ حسن النية، وللأسف «القانون لا يحمي الجاهلين».

وأشار المستشار إسلام الغزولي، في تصريحاته لـ«الوطن» قائلا: «هناك حقوق تترتب على انتقال الملكية للورثة الشرعيين، وبموجبه تنتقل كل حقوق المالك المتوفى إلى ورثته، والمواقف القانونية فى هذه الحالة ثابتة، سواء لورثة المتوفي أو للمستأجرين، حيث يحق لورثة المتوفى إخلاء العين المؤجرة من قاطنها، إذا أخل بشروط العقد»، وتتمثل أبرزها في تأجير العين من الباطن لمستأجر آخر بدون استئذان الورثة، أو الإضرار بالعين مما يعرض السلامة الإنشائية للمبنى بالكامل للخطر، وكذلك استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب.

الطرد وإخلاء العين المؤجرة

وأوضح المستشار إسلام الغزولي، إلى أن غالبية ورثة المالك للعقار يواجهون مشكلة كبيرة فى تهرب المستأجرين من دفع الإيجار الشهري، قائلا «هذا الأمر يعرض المستأجر إلى الطرد من العين لإخلاله ببنود العقد المبرم، وهو دفع الإيجار الشهري كل أول يوم فى الشهر الجديد، ووفقا لنص المادة 558 من القانون المدني، فإن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».

ألاعيب الملاك والمستأجرين

وشدد الغزولي، على أن ألاعيب ورثة الملاك للوحدات السكنية والمستأجرين لاتنتهي في هذا الملف، فعلى سبيل المثال يلجأ بعض الورثة إلى التحايل على المستأجرين من خلال الاختفاء والغياب، حتى لايتمكن المستأجر من دفع الإيجار الشهرى، مما يترتب عليه الحق لورثة المالك في اتخاذ الإجراءات القانونية بطرد المستأجر، بزعم عدم التزامه بدفع الإيجار الشهري للعين المستأجرة.

وقال: «ننصح المستأجرين فى هذه الحالة إلى تفويت هذه الفرصة على الملاك، وذلك بإنذارهم على يد محضر، وتسديد الإيجار الشهري للعين فى خزانة المحكمة، والاحتفاظ بإيصال الدفع».