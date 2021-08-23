السيسي: تزايد النمو السكاني يعوق شعورنا بأي تحسن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه منذ سنوات عديدة، يُطالب بأهمية بحث قضية النمو السكاني، «طول ما فيه نمو سكاني بالطريقة دي، لن تشعروا بأي تحسن، الناس لازم تبقى عارفة ده».

وتحدث السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، :«لازم نعرف أهمية حديثنا عن النمو السكاني، دي لوحدها قضية وعي، انزلوا مرة في مدينة الأمل، اللي كانت اسمها اسم تاني، وامشوا في الشوارع وشوفوا أحوال الناس، بكلمك على مئات الآلاف، دي واحدة من 60 أو 50 مدينة زي كده في مصر، تفتكر المنتج يبقى عامل ازاي»