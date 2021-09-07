المؤبد لـ 8 متهمين والإعدام لـ 10 آخرين جلبوا «كوكايين» و«هيروين» لمصر

بعد مرور أكثر من 16 شهرا، على قضية محاكمة 8 متهمين من جنسيات مختلفة على خلفية اتهامهم بجلب وتهريب مخدر الكوكايين تداولت المحكمة القضية خلال عدة جلسات، وفي نهاية المطاف أسدلت الستار أمس الاثنين، على هذه القضية، وحكمت على المتهمين بالسجن المؤبد.

تفاصيل القضية

كان أحدهما يسير داخل مطار القاهرة الدولي، ممسكا بحرص بحقيبة في يديه، يتلفت يمينا ويسارا حتى يرى اذا كان أحد يراقب خطواته، وحال وضع الحقيبة على السير، اشتبه به أحد مفتشي الجمارك داخل المطار، فقام باستيقافه ليقوم بتفتيشه بعناية، وحال فتح الحقيبة عثر بداخلها على جيب سري صغير للغاية، يحمل داخله الكثير من مخدر «الكوكايين»، كما لاحظ المفتش تواجد آخرين يراقبون عملية التفتيش باهتمام بالغ، وحال ضبطهم تبين أنهم عصابة مكونة من 8 أفراد، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهمين، كما أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر حكمها عليهم.

عدة جلسات بين التأجيل للمرافعة وفض الأحراز والاستماع لشهادة الشهود وغيرها أمام هيئة المحكمة التي من جانبها سألت المتهمين عن قولهم في تهمة جلب وتهريب مخدر الكوكايين الموجهة ضدهم وأنكروا جميعا ذلك الاتهام.

في سياق آخر كانت محكمة جنايات سفاجا قضت، أول أمس، بمعاقبة 10 متهمين من جنسيات متعددة، 7 باكستانيين وإيراني و2 مصريين، بالإعدام شنقا على خلفية اتهامهم بجلب وتهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

2 طن كمية المضبوطات

وكان هدف المتهمين هو إدخال كمية كبيرة من المخدرات تصل إلى 2 طن من مخدر الهيروين تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه، حيث كانت داخل مخزن سري داخل إحدى السفن.

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