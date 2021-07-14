طبنجة و50 طلقة وكوكتيل مخدرات.. تفاصيل إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا، بصحبة راكبين قادمين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أخفاهما بين طيات ملابسهما في حقائبهما؛ لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات دون إلقاء القبض عليهما، فتم ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

طبنجة و50 طلقة وكوكتيل مخدرات

وذكر بيان الجمارك: أنه في أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس، اشتبه صابر عبد الحميد نائب مدير إدارة الجمارك في راكب؛ مما اضطر لفحص الحقائب على جهاز الكشف بالأشعة، وتأكد وجود جسم معتم يشبه الطبنجة، وتم تفتيش حقائب الراكب، وعثر بحوزته على طبنجة و50 طلقة، و15 شريط ترامادول، بإجمالي 225 قرصًا وقطعتين من الحشيش.

في المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من واشنطن، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمرك في راكب أمريكي، وبفحص حقائبه على الجهاز بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمارك، وعثر على 137 جرامًا من الحلوى تحتوي على مواد مخدرة، و21 قرص اكستازى المخدر، و13 زجاجة بها زيت المرجوانا، المخدر والمحظور تداوله.

وأمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين، وتحرير محضر ضبط لكل منهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.