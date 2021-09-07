الصحة: نبحث تطعيم الفئات العمرية أقل من 18 عاما

أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كونها الطريقة المثلى في التأثير على حدة انتشار فيروس كورونا، مع تأكيد أهمية غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة بطريقة سليمة، موضحةً أن أولياء الأمور يجب عليهم الحفاظ على الصحة العامة والعادات الصحية السليمة والتغذية السليمة لأطفالهم والاهتمام بالتهوية الجيدة.

وعن «متحور دلتا»، قالت: «مش قلقانين من خطورة دلتا، لكن نعمل على رصد علي أي متحورات أخرى غير متوقع ظهورها، وبالتالي يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأن الحد من الانتشار يؤدي إلى تقليل الأعداد المصابة وتقليل فرص ظهور التحورات».

نأمل إتاحة اللقاحات لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة

وأضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «نأمل في الفترة المقبلة أن تكون اللقاحات كافية لمن هم دون أقل من 18 سنة، وخطة الدولة خلال الفترة المقبلة زيادة عمليات التطعيم في الفئات العمرية الأصغر سنا بعد التأكد من الأمان والفاعلية».

المصاب بـ«دلتا» ينقل العدوى إلى 5 أشخاص في المتوسط

وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بأن المصاب بمتحور دلتا، ينقل العدوى إلى 4 أو 5 أشخاص في المتوسط، وهو ما أدى إلى انتشاره في عدد كبير من بلدان العالم وتسبب في زيادة عدد المصابين من الأطفال بفيروس كورونا.

ولفتت إلى وصول نسبة كبار السن الحاصلين على لقاح كورونا بلغت 100% بعدد كبير من بلدان العالم، ومن المتوقع أن ينتشر فيروس كورونا ومتحوراته بين الفئات التي لم تحصل على التطعيم.