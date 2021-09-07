الصحة توضح أعراض الإصابة بمتحور دلتا بلس عند الكبار: أبرزها مرارة الفم

أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، منشورا يحسم الجدل القائم حول أعراض الإصابة بمتحور دلتا بلس عند الكبار، وقال قطاع الطب الوقائي إن أعراض الإصابة بدلتا بلس عند الكبار تتمثل في «التهاب بالحلق بسيط، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وكحة ناشفة في الأغلب من بسيطة لمتوسطة، وسيولة الأنف شديدة»، وتابع قطاع الطب الوقائي: «هناك أعراض أكثر انتشارا وهي إسهال شديد، وآلام شديدة في فم المعدة، وإسهال شديد، وفي بعض الحالات يكون هناك إمساك، والبعض لاحظ وجود مرارة في الفم، وتعد هذه العلامة الأساسية للإصابة بمتحور دلتا بلس».

أعراض الإصابة بمتحور دلتا بلس عند الكبار

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن متحور دلتا بلس، ليس الأشرس بين متحورات فيروس كورونا لامستجد «كوفيد 19» ولكنه الأسرع في الانتشار، مؤكدة أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والاكتفاء بإلقاء التحية بالتلويح بالأيدي بدلا من «الأحضان» باعتبارها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.

ودعت الوزارة مجددا، المواطنين، للحصول على التطعيم وسرعة التسجيل بموقع حجز لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، لمواجهة الموجة الرابعة، لافتة إلى أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة، وحتى الآن لها قدرة على مواجهة متحورات فيروس كورونا.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، طمأنت الوزارة المواطنين وقالت إن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بسيطة وتتضمن ارتفاع في درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم، وتنميل مكان التطعيم، وتكسير في العضلات، وصداع، وهذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر، ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

وكشفت تقارير وزارة الصحة الخاصة بمستجدات كورونا، عن تعافي 659 شخصا من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 242623 حتى اليوم.