الصحة تناشد المصريين بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا قبل منتصف الشهر الجاري

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بسرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر، وذلك لتلقي أكبر عدد من المواطنين للقاح كورونا خلال الفترة المقبلة وقبل دخول مصر ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، والذي من متوقع أن يبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري، وطبقا للإحصائيات العالمية، كما أن وزارة الصحة المصرية استحدثت البروتوكول المستخدم في علاج كورونا ليواجه الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «دلتا بلس».

الصحة تستهدف تطعيم المعلمين بقطاع التربية والتعليم في الفترة المقبلة

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بعد وصول لقاح جونسون أند جونوسون، سوف تقوم بتوزيع اللقاح على مراكز تطعيم للمسافرين لتلقي لقاح جونسون أند جونسون، مضيفا أنه جرى توزيع جزء من شحنة لقاح جونسون أند جونسون، التي وصلت السبت الماضي، بعد الإفراج عنها من قبل هيئة الدواء المصرية، وسيتم توزيع باقي الشحنة خلال أيام، وستضخ 300 جرعة من لقاح سينوفاك في مراكز التطعيمات بدءا من الأربعاء 8 سبتمبر الجاري، كما أن الوزارة لديها القدرة على مضاعفة الإنتاج إلى 600 جرعة يوميا.

الصحة تبدأ توزيع لقاح جونسون أند جونسون على مراكز تطعيم المسافرين

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة والسكان تعمل بشكل منظم للغاية وبنظام السيستم وذلك جعلها لا تشهد أي تخبط وهلع من جائحة فيروس كورونا المستجد، مثلما حدث في كثير من دول العالم، موضحا أنه تم تلقيح 10 ملايين مواطن حتى الآن، وتستهدف الوزارة تطعيم المعلمين في قطاع التربية والتعليم مع دخول العام الدراسي الجديد، وبدأت الوزارة في تلقيح القطاع السياحي في البحر الأحمر والعاملين في الدولة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والقطاعات الصناعية.