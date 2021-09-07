أبرزها خطاب الكراهية.. 5 موضوعات ناقشها مؤتمر رؤساء البرلمانات في فيينا

شارك عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا.

وشهد المؤتمر حشدًا رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.

وأوضح «العسومي» أن هذا المؤتمر يمثل حدثًا عالميًا فريدًا على المستوى البرلماني، وفرصة هامة لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا الملحة على الساحة الدولية والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، التي يستطيع البرلمانيون أن يكون لهم دور فعال في مناقشتها وطرح الحلول بشأنها.

العسومي: وجهة النظر العربية حاضرة في هذا المحفل العالمي

وأكد أن البرلمان العربي كان حريصا على أن يكون متفاعلا تجاه مختلف القضايا المطروحة للنقاش، سواء من خلال مشاركة وفد البرلمان العربي في المؤتمر، أو من خلال المشاورات الثنائية التي أجراها رئيس البرلمان العربي على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية الأجنبية، وبعض رؤساء المنظمات البرلمانية الإقليمية، حيث تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، حتى تكون وجهة النظر العربية حاضرة في هذا المحفل البرلماني العالمي.

5 موضوعات ناقشها المؤتمر

وناقش المؤتمر هذا العام، خمس موضوعات رئيسية، الأول: تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي، والثاني: الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، والثالث: مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، والرابع: إلغاء القوانين التي تميّز النساء والفتيات، الخامس: الموافقة البرلمانية والمراجعة المنتظمة لتدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومات.