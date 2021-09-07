230 محضرا متنوعا.. المنيا تكثف إجراءات وحملات مواجهة كورونا

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى بالمنيا، الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدد من البنوك ومكاتب البريد بنطاق المركز لمتابعة الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

حملات لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال منظومة النظافة العامة

كما تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم الحملات الميدانية، لإزالة الإشغالات، ومتابعة أعمال منظومة النظافة العامة، والتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور الموجة الرابعة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة إشغالات مكبرة بحي شمال المدينة، أسفرت عن تحرير 156 مخالفة تنوعت ما بين تحرير 67 مخالفة إزالة إدارية، و34 مخالفة إشغال طريق، و27 بائع متجول، و9 إدارة منشأة بدون ترخيص، و19 محضر نظافة.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، حررت الوحدة المحلية 74 مخالفة متنوعة، خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية بقيادة الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن تنفيذ 30 إزالة إدارية، وتم رفع 30 حالة إشغال طريق، وتحرير 10 مخالفات نظافة، و4 غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا، تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم المرور على مراكز «المنيا – سمالوط – بني مزار»، وأسفرت الحملات عن تحرير 8 مخالفات تنوعت ما بين «5 مخالفات للحوم بلدية بوزن 13.500 كيلو جرام، وتحرير 3 مخالفات للحوم مجمدة ومصنعات غير صالحة، بإجمالي 50 كيلو جرام»، وتم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.