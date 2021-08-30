من بينها اللقاح والبعد عن المسكنات.. 5 نصائح لمرض الكلى من أجل مواجهة كورونا

قدم عدد من أساتذة أمراض وزراعة الكلى، العديد من النصائح الخاصة بمرضى الكلى لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى لأمراض وزراعة الكلى «مؤتمر نيفرو أليكس»، الذي تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الكلى، وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز المصرية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز 5 نصائح وتوصيات أعلنها أساتذة أمراض وزراعة الكلى على مستوى العديد من الجامعات العالمية، حيث تم التأكيد على الاكتشاف المبكر للقصور الكلوي، والنظام الغذائي والبعد عن المسكنات وغيرها من نصائح الحياة لمرضى أمراض الكلى.

الاكتشاف المبكر للقصور الكلوي

تم التوصية بأن كل من بلغوا سن الـ40 عام، يجب عليهم إجراء تحليل شهري لقياس معدلات السكر في الدم، والضغط والزلال في البول، لتجنب الإصابة بأمراض الكلى، حيث أن الاكتشاف المبكر للقصور الكلوي، يضاعف من فرص الحفاظ على الكلى وإعادتها إلى طبيعتها.

حياة صحية لتجنب الإصابة بأمراض الكلى

وطالب الأطباء في ذلك المؤتمر، بضرورة ممارسة الرياضة منذ الصغر، مع السير على نظام غذائي يتجنب فيه الشخص الإفراط في الملح والسكريات والدهون، والاعتدال في البروتينات، والبعد تماما عن الوجبات الجاهزة.

تطعيم كورونا هام لمرضى الكلى

وشدد الأطباء على أهمية تطعيم مرضى الفشل الكلوي بلقاح كورونا، حيث أن امتناع مريض الفشل الكلوي عن التطعيم ضد فيروس كورنا بمثابة انتحار، نظرًا لأن تصل نسبة الخطورة من إصابة مريض الكلى بفيروس كورنا تصل إلى حوالي 50% بسبب ضعف مناعتهم.

زرع الكلى قبل البدء في الغسيل

وأكد الأطباء أن زرع الكلى قبل البدء في الغسيل هو القرار الأفضل للمريض، كما أن الزرع بشكل عام هو الاختيار الأول والأنسب لمرضى الاعتلال الكلوي، حيث أن جودة الحياة تنخفض بشكل كبير مع استمرار عمليات الغسيل، حتى أن فرص الزواج والإنجاب تكون أقل كثيرا لدى مريض الغسيل، بعكس ما يحدث بعد عملية الزرع، بارتفاع فرص الإنجاب إلى ما بين 90 و 95%.

الوقاية خير من العلاج.. الابتعاد عن المسكنات

وطالب الأطباء أي مريض ضغط أوسكر بضرورة الابتعاد عن المسكنات، والاهتمام بشرب السوائل والحرص على الوصول للوزن المثالي لتجنب الإصابة بالفشل الكلوي، فيما إذا اقتضت الضرورة بتناول المسكنات، فيعد اختيار المسكنات المعتمدة على مركب البراسيتامول هو الخيار الأفضل لأنها الأكثر أمانا، مع شرب المياه والسوائل بكثرة، وملاحظة مستويات السكر ومعدلات ارتفاع الضغط وضرورة الانتظام في علاجهما.